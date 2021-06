Summer Game Fest : Two Point Campus reçoit des heures de colle en vidéo

Si Two Point Hospital permettait de gérer un hôpital, logiquement Two Point Campus qui vient d'être annoncé officiellement lors du Summer Game Fest vous permettra de gérer... un campus d'Université !

Son nom est un indice : Two Point Campus vous permet de construire et diriger votre propre campus universitaire : toutes les décisions que vous prenez ont ainsi une influence sur la vie de vos étudiants, mais également sur celle de l'équipe que vous allez recruter.

Vos professeurs, vos pions, vos employés de cantine, etc. Bref, et on parle évidemment ici d'une université à l'américaiiiine.

Gary Carr, co-créateur et Creative Director de Two Point Studios explique :

Nous espérons que notre incroyable communauté Two Point appréciera la liberté créative apportée par Two Point Campus, et que les nouveaux joueurs seront intrigués par le cadre innovant et l'univers original et décalé que nous tentons de construire, en plus de l'humour et du charme qui caractérisent nos productions

Le jeu est prévu sur PC et consoles pour 2022.