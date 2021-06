Summer Game Fest : CoD Warzone & Black Ops Cold War dévoile sa saison 4

Activision a profité du Summer Game Fest pour dévoiler un trailer de la saison 4 de Call of Duty Warzone et Black Ops Cold War. Celle-ci doit arriver la semaine prochaine et forcément l'envie d'en connaitre le contenu est tout à fait présent et légitime.

Cette saison 4 réserve moult nouveautés. Entre le mode zombie, Warzone et le multijoueur de Black Ops Cold War il y aura de quoi faire, comme à chaque saison. Cette bande-annonce permet donc de se faire une idée de ce qui devrait arriver sous peu.

Ca va faire un four ?

La Saison 4 de Call of Duty Warzone et Black Ops Cold War doit arriver le 17 juin prochain sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S.