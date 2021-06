Microsoft se fiche de savoir sur quel support vous jouez, et vise désormais les smart TV

Nous l'avions évoqué lors de notre dernier podcast en date : Microsoft jouera gros lors de l'E3 2021. SI l'heure n'est pas encore aux annonces, le constructeur a tenu a convier les journalistes pour une présentation animée par le directeur de la branche Xbox, le bien connu Phil Spencer, qui n'a pas manqué de dévoiler les plans à moyen (et peut-être long) terme de l'enterprise.

Microsoft a depuis déjà plusieurs années choisi de s'aventurer sur bien des fronts : entre les promesses du Project xCloud et une multiplicité d'abonnements qui ont même fini par forger une console dépourvue de lecteur, l'Américain espère devancer les tendances de fond de l'industrie, quitte à ne pas toujours trouver toutes les réponses adéquates.

Directly to you

Des années ont passé depuis la bourde rocambolesque de Don Mattrick, qui envoyait paître les joueurs rétifs à l'idée de devoir constamment être connectés pour jouer. Phil Spencer endosse aujourd'hui le costume du juge de paix, et certifie que malgré une diversification de l'offre, Microsoft entend bien continuer à composer avec les jeux vendus en boîte, et en magasin. Pour autant, Microsoft espère aller plus loin :

Par le passé, beaucoup d'entreprises de l'industrie ont voulu enfermer le joueurs sur une plateforme et érigé des barrières entre eux. Depuis les années 1970, le fait de jouer a toujours été limité par le coût ou la puissance du support, ce sont autant de barrières. Le cloud gaming va nous permettre de supprimer ces barrières pour le monde entier. Il y aura toujours de la place pour les consoles et le PC, mais nous allons offrir une solide expérience de jeu à tous ceux qui bénéficient d'une connexion Internet, même sur les appareils les moins puissants. Le modèle du jeu vendu en boutique a pu limiter l'accès de certains types de joueurs. Pourtant, il y aura toujours de la place pour les consoles et le PC.

C'est la directrice des opérations Liz Zuidema qui vient préciser la stratégie de l'entreprise : après avoir développé une application, Microsoft espère profiter des smart TV pour directement s'inviter dans votre salon, et vous proposer de plonger dans son catalogue :

Nous voulons que le jeu sur console reste notre vitrine principale. Nous sommes déjà au travail sur l'après Xbox Series X, mais beaucoup d'appareils ne seront pas fabriqués chez nous : nous travaillons pour intégrer le Game Pass directement sur les smart TV. Il vous suffira d'une manette pour jouer. Nous développons également des périphériques destinés à streamer votre Xbox sur un écran si vous bénéficiez d'une solide connexion à Internet.

Microsoft sera-t-il bientôt partout ? Si ces plans de domination mondiale devraient effetivement permettre d'élargir toujours plus le public de joueurs, quid de l'empreinte environnementale du streaming, que l'on sait particulièrement gourmand ? Personne ne semble s'en soucier, alors même que la Xbox Series X avait été épinglée comme sa concurrente par le Natural Resources Defense Council, pour sa consommation électrique très élevée ? On a des questions, m'sieur Spencer !