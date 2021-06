E3 2021 : Suivez la conférence Bandai Namco à 23h25

Pour ceux qui n'ont peur de rien, pas même des cernes aussi creusées que le Grand Canyon, l'E3 2021 très distancié se poursuivra ce mardi, tard, avec l'une des toutes dernières conférences qui rythment (faute de prise en main) cette édition. Cette année, le tireur de rideau s'appelle Bandai Namco. Et ça rime.

C'est donc ce mardi 15 juin à 23h25 que le géant japonais du divertissement tiendra sa grande conférence de presse, un exercice attendu maintenant qu'Elden Ring possède une date de sortie en bonne et due. Au vu de certaines prestations que nous nous garderons ici de commenter, Bandai Namco ne devrait pas avoir trop de mal à remporter quelques suffrages.

Arise from your grave

En plus du prochain jeu de Hidetaka Miyazaki, très affable sur le sujet, les amateurs de belles choses devraient vraisemblablement pouvoir jeter leur dévolu sur le J-RPG Tales of Arise, le nouveau chapitre de la série The Dark Pictures Anthology, cette fois sous-titré House of Ashes, et sans doute quelques surprises de dernière minute, qui nous laisserons un arrière-goût agréable, et peut-être l'envie d'y retourner, pour de vrai, en 2022.

Rendez-vous à 23h25 ce mardi 15 juin pour suivre la conférence Bandai Namco !