E3 2021 : Suivez à nos côtés le Square Enix Presents à 20h45 (REPLAY)

Ca va ? Vous tenez le coup ? Tant mieux : à peine le gargantuesque Xbox & Bethesda Showcase sera t-il achevé que Square Enix attrapera le micro au bond, et prendra l'antenne pour dévoiler toutes ses annonces à l'occasion d'un nouvel événement en direct, trois mois seulement après le dernier en date.

À voir aussi : Shin Megami Tensei V : Une date de sortie et des éléments du scénario fuitent avant l'E3

C'est donc ce dimanche 13 juin à 21h15 que se tiendra le Square Enix Presents spécial E3 2021, le salon ouvrant virtuellement ses portes le 12 du même mois. Mais ne vous y fiez pas plus que de raison : malgré la résonnance rôliste de l'éditeur, il faudra s'attendre à découvrir une variété d'annonces, à commencer par l'entretien mordicus d'un certain Marvel's Avengers, via l'extension centrée sur Black Panther.

La porte des dieux

Histoire de colorer le monde et les coeurs, il faudra également compter sur la présence du récemment annonce Life is Strange True Colors, le nouvel épisode du studio Deck Nine Games, qui avait déjà mis sa patte à Before the Storm.

Le très disparu Babylon's Fall avait boudé l'édition 2020 du salon californien (celle qui n'avait pas eu lieu), mais sa récente résurgence sur Steam assurent sa présence lors de l'événement, une information depuis validée par Square Enix. Enfin, le rideau se lèvera sur le nouveau jeu mystère d'Eidos Montréal, un titre qu'un journaliste bien informé estime être une adaptation de Guardians of the Galaxy. Tout ça est bien joli, mais où sont les J-RPG, m'sieur Square Enix ? Où est Final Fantasy XVI ? Et Dragon Quest XII ? Et la suite de Final Fantasy VII Remake ?

Rendez-vous le 13 juin à 21h15 pour découvrir les annonces du Square Enix Presents !

Avec vous ?

Xbox & Bethesda Show oblige, Joniwan et Plume seront déjà sur place. Ils joueront bien volontiers les prolongations pour suivre cet événement qui ne devrait guère manquer de piquant à partir de 20h45. Pas de difficulté pour les accompagner dans ce livestream : vous n'aurez qu'à rester dans cet article ou passer par la GameblogTV.

Comme toujours dans ce genre d'événement retransmis en DIRECT, vous pourrez bien entendu en profiter pour interagir avec nous en passant par notre Discord ! Nous serons ravis de vous y revoir.

RENDEZ-VOUS CE DIMANCHE 13 JUIN à 21H15