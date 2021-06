E3 2021 : Golf Club Wastleland s'annonce sur PC et consoles, une démo dans la foulée

Selon une vieille maxime, il paraitrait qu'avant l'heure, ce n'est pas l'heure. Pourtant, certains n'ont pas attendu le coup d'envoi de l'E3, voire même le Summer Game Fest qui se tiendra dès ce soir pour lancer les hostilités. Et au vu du projet, ils auraient eu tort de s'en priver.

À voir aussi : TEST de Golf Zero : Un désopilant jeu de golf à la sauce Super Meat Boy

Déjà disponible sur Android et iOS, le jeu de golf spatial Golf Club Wastleland viendra bientôt offrir une alternative de plus sur PC et consoles à un genre qui n'en manque décidément pas. Comme le suggère la bande-annonce tout juste dévoilée par l'éditeur Untold Tales, ce titre nous propose de grimper facilement l'échelle sociale grâce à une combinaison d'astronaute désormais obligatoire pour pratiquer ce sport de nriches

Jacques caddie

Dans cet univers pas si éloigné du nôtre, les humains ont du quitter la Terre pour s'installer sur Mars, et notre bonne vieille planète bleue se retrouve ainsi transformée en parcours de golf géant, pour les Elon Musk du futur.

En plus de découvrir les joies d'être enfin tranquilles pour pratiquer leur sport favori, les joueurs de Golf Club Wastleland pourront reconstituer la chute de l'humanité en constatant ses ravages dans les différents décors du jeu, en écoutant Radio Nostalgia From Mars, ou en se laissant bercer par la voix d'un mystérieux narrateur omnipotent.

Prévu pour le mos d'août 2021 sur PC, PS4, Xbox One et Switch, Golf Club Wastleland se laissera tranquillement essayer via une démo dans le cadre du festival Steam Next Fest. Quelle classe.