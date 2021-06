Summer Game Fest : Suivez le Koch Media Primetime à 21h00

D'ordinaire, ce sont aux Anglais que l'on demande de tirer les premiers. Mais cette semaine de lancement du Summer Game Fest et de l'E3 2021 ne sera semblable à aucun autre, et c'est ainsi que l'éditeur d'outre-Rhin Koch Media sera parmi les premiers à dévoiler son line-up, et nous faire saliver pour les mois à venir.

C'est donc ce jour, jeudi 11 juin à 21 heures, que débutera le Koch Primetime Gaming Stream, un événement inscrit dans le Summer Game Fest de Geoff Keighley, ici érigé au rang d'invité spécial, et qui permettra évidemment de lever le voile sur les futures sorties de l'éditeur tentaculaire, qui s'occupe aussi bien de la distribution des jeux SEGA ou Atlus que des productions Deep Silver, parmi tant d'autres.

Si le mystère plane comme Joniwan sur le contenu qui nous y sera dévoilé, Deep Silver avait déjà tenu à prendre les devants, en listant la semaine dernière les licences qui ne seraient pas présentes ce soir, histoire de ne pas jouer la carte de la surenchère :

Our parent company @KochMedia_HQ is making an announcement as part of #SummerGamesFest on June 11th. To give you a head's up, you won't see Dead Island, Saints Row, Metro or TimeSplitters there (or at any other E3 2021 event). We'll let you know when we have news to share.