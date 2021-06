Shin Megami Tensei V : Une date de sortie et des éléments du scénario fuitent avant l'E3

Annoncé de longue, très longue date, le cinquième épisode de l'impitoyable série Shin Megami Tensei s'est jusqu'ici fait relativement discret, surtout au vu des attentes qui pèsent sur lui. Mais alors qu'Atlus semblait vouloir continuer à jouer la montre, une petite erreur de manipulation vient abattre les cartes (de tarot) de l'éditeur, et ainsi s'inscrire dans la longue liste des fuites pré-E3.

Une mise à jour un brin précipitée du site officiel de Shin Megami Tensei V vient sans doute de révéler la date de sortie du J-RPG le plus attendu de la Switch, qui devrait donc débarquer le 11 novembre prochain. Rappelons qu'Atlus avait d'ailleurs promis une sortie mondiale l'été dernier, et les joueurs peuvent donc s'attendre à être servis en même temps partout sur le globe.

Le meilleur à Da'ath

La capture d'écran réalisées par Persona Central (disponibles dans notre galerie d'images) mentionne d'ailleurs le français, bien que l'on ignore encore si cet affichage concerne le jeu, ou simplement le site en question.

En revanche, cette fuite nous en apprend un peu plus sur le contexte et les protagonistes de ce nouvel épisode. Dans Shin Megami Tensei V, le monde désertique de Da'ath se retrouve un jour envahit par les démons, des créatures puissantes et parfois grandes comme des montagnes. Face à cette menace, notre héros déjà aperçu dans plusieurs bandes-annonces , devra tracer un chemin pour découvrir ce qui se cache derrière cette cohorte d'invités qui n'a même pas eu la bonne idée de s'annoncer.

La fiche évoque plus de 200 démons à combattre et à recruter, et l'on trouvera aux côtés des classiques indémodables quelques petits nouveaux, dessinés par Masayuki Doi, un habitué de la série présent depuis le deuxième opus.

Sans surprise, une édition limitée sera également commercialisée : facturée 16 280 yens (soit environ 120 euros), rien ne permet encore d'affirmer si elle dépassera les frontières du Japon.

Si toutes ces informations se confirment (peut-être à l'E3 ?), Shin Megami Tensei V devrait donc sortir le 11 novembre 2021, oui mais sur Switch.