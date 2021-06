E3 2021 : Le prochain Call of Duty finalement pas présenté ?

Si l'E3 devrait être l'occasion pour les amateurs et fans de FPS de tout poil de découvrir plus en détails Battlefield 2042 ce ne sera visiblement pas le cas pour le prochain volet de Call of Duty. Hmmmm, pourquoi donc ?

D'après une source proche du dossier (entendez par là qui travaille chez Activision), le site Videogameschronicle explique que Call of Duty 2021 (nom super provisoire) ne serait pas présent lors de l'E3. Une grande première donc. En effet le FPS serait en fait présenté lors d'un évènement consacré à Warzone dans le courant de l'été, sans plus de précisions.

Un retour à la Seconde Guerre Mondiale

Ce nouveau Call of Duty devrait être baptisé Vanguard et se dérouler durant la Seconde Guerre Mondiale sur le Front du Pacifique, histoire de créer une continuité avec Call of Duty WW2. Avec au programme une campagne solo, un mode zombie et un mode multijoueur. Et évidemment une nouvelle map Battle Royale.

Toujours selon ces mêmes rumeurs insistantes le jeu débarquerait sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X |S au mois de novembre 2021.

Mais comme on dit toujours, qui vivra verra...