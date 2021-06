E3 : Les futures éditions entre physique et numérique ? L'ESA s'interroge

Cela ne vous aura pas échappé : à cause d'un vilain virus couronné (d'aucuns diraient "attaque royaliste"), l'E3 2021 sera entièrement tenu à bonne distance, bien que toute l'industrie croise les doigts pour se retrouver en présentiel à l'été 2022 (non pas moi, NDTraz), sous la chaleur écrasante de Los Angeles. Et pourtant, les plans pourraient une nouvelle fois changer.

En effet, nos confrères de GamesIndustry ont pu longuement s'entretenir avec le président de l'Electronic Software Association (ESA) Stanley Pierre-Louis. Le regroupement de tous les acteurs du milieu aura fort à faire pour revenir en force, puisque l'édition 2020 n'ayant tout simplement pas eu lieu, laissant les événements se multiplier pour combler le vide.

Un pour tous, ou tous pour un ?

Malgré la tenue d'un millésime un peu particulier, l'E3 2021 n'aura pas su faire l'unanimité comme par le passé, puisque d'autres présentations en ligne auront lieu avant le coup d'envoi officiel, à commencer par le Summer Game Fest de Geoff Keighley, qui débutera ce soir à 20h.

Les défis à relever seront donc nombreux pour espérer retrouver une certaine forme d'hégémonie, ce que confirme Pierre-Louis :

Je pense que cela nous offre une réelle opportunité d'apprendre, et de voir ce que nous pourrons appliquer aux futurs événements, qui seront probablement un mélange de physique et de numérique. Mais c'est un point qui reste à déterminer. Je ne peux pas parler des futures éditions, car nous voulons vraiment nous concentrer sur l'E3 2021, et faire en sorte que ce soit une expérience formidable pour les exposants, les médias et les joueurs.

L'avenir du salon californien s'annonce donc encore plein d'incertitudes, et nous aurons donc tout le temps de faire le bilan, calmement, une fois cette tornade d'annonces tous azimuts passée.

Comment imaginez-vous l'avenir de l'E3 ? Un salon hybride pourrait-il vous satisfaire ? Faites-nous part de vos avis mi-figue mi-raisin dans les commentaires ci-dessous.