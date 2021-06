E3 2021 : Pouvoir, choix, romances... Life is Strange True Colors nous en dit plus

Pas d'E3 physique ne veut pas dire pas de démonstration ni de possibilités de papoter avec celles et ceux qui font les jeux qui le souhaitent. Pour le nouvel épisode de Life is Strange, entre les mains de Deck Nine Games, nous avons eu droit à quelques minutes commentées et un peu de temps pour papoter avec les développeurs.

Il va falloir encore patienter avant d'avoir un contact réel avec Life is Strange True Colors. Mais la situation sanitaire n'empêche pas de prendre des nouvelles et d'en avoir. Son annonce nous avait offert les grandes lignes de la trame et permis de faire connaissance avec une protagoniste principale disposant d'un nouveau pouvoir : l'empathie.

C'est de lui dont il est question dans les extraits de jeu qui nous ont été révélés et qui nous ont aiguillés pour notre rencontre avec trois des développeurs : Jon Zimmerman, directeur narratif, Felice Kuan, scénariste principale , et Rebeccah Bassekk, productrice.

Je connais ce sentiment

Heureusement pour celles et ceux qui ne veulent pas se faire spoiler et malheureusement pour qui veut en savoir davantage sur le feeling des mécanismes de cet épisode, nous n'avons pas eu de longue phase de gameplay à découvrir. Juste une description plus poussée des capacités d'Alex. Celui-ci était le point de départ du développement du jeu, nous explique Jon Zimmerman :

Le point de départ était le pouvoir d'empathie. Nous avons commencé à y réfléchir sérieusement en travaillant sur Life is Strange : Before the Storm, en constatant la capacité que les jeux comme Life is Strange et d'autres expériences narratives de créer un véritable sentiment d'empathie, une connexion avec les personnages. Nous en avons beaucoup parlé et cela a fini par déboucher sur ces questions : que serait notre vie si nous avions ce pouvoir, cette facilité à vous connecter avec les autres personnes autour de nous ? Qu'est-ce que l'on ressentirait, qu'est-ce que l'on en tirerait ?

Déjà présent en elle au moment où l'on débute l'aventure, là où Maxine et Daniel le voyaient éclore en même temps que le joueur, le pouvoir d'Alex est perçu par elle comme une malédiction. C'est pourtant lui qui va être le meilleur outil pour l'enquête qu'elle va mener sur la mort de son frère. Capable de percevoir l'aura colorée et les pensées de chaque habitant de Haven Springs, elle pourra en apprendre très vite beaucoup plus et ainsi débloquer, peut-être, de nouvelles lignes de dialogues.

Champagne ? Super, Nova !

On pourrait se dire qu'à côté de la possibilité de manipuler le temps ou de la télékinésie, ressentir des émotions, c'est faible. Le potentiel s'avère bien plus grand qu'on l'imagine, sous-entend que l'on sera aux prises avec des événements forts. Prenez un secret gardé par un certain Mac, qui pourrait mettre à mal sa relation avec sa petite-amie, Riley. Vous l'apprenez et avez le choix. Prévenir la jeune femme provoquera une rupture. Ne rien lui dire ne changera rien, mais l'on pourra presque lire le malaise sur le visage de notre medium. Deuxième couche : certaines auras plus puissantes génèrent d'autres interactions. Alex rentre alors directement en contact avec les émotions, créant une Nova, une vague d'énergie qui transforme sa perception pour refléter partout autour l'état d'esprit de la personne visée. Cela lui permet de choper des souvenirs et découvrir la source d'un problème, mais peut aussi engendrer une mauvaise réaction.

Rebeccah Bassell nous confirme :

L'aspect le plus intéressant du pouvoir tel que nous le montrons, c'est que, comme dans la vie, l'empathie est une arme à double tranchant. Chercher à ne rien ressentir et ignorer quelqu'un ou au contraire aller plus loin et peut-être décider de prendre la douleur de quelqu'un : quelles conséquences pour Alex, pour la personne qu'elle pense aider ? Cela ajoute un peu de complexité aux décisions que devront prendre les joueurs.

Il faudra donc bien réfléchir à l'impact, bien peser le pour et le contre et il y a fort à parier que les réflexions seront longues et intenses. Jon Zimmerman rebondit :

En écrivant l'histoire, nous avons découvert que le pouvoir d'Alex est bien plus puissant que ce que nous l'avions anticipé. Quand vous pouvez vous connecter avec les sentiments intérieurs de quelqu'un, habiter leurs émotions et comprendre les raisons, cela vous donne un avantage incroyable. Il a fallu s'assurer que les choix ne feraient pas dérailler l'histoire, que celle-ci reste fixée au contexte.

Les dessous de Haven Springs

Le lieu choisi pour Life is Strange True Colors est le petit village de Haven Springs, un endroit chaleureux dont Alex va vite connaître tous les habitants et constater les conséquences de ses actes au fur et à mesure, comme nous le rappelle Felice Kuan. On le sent, cette bourgade nichée dans les montagnes a quelque chose d'intéressant. Rebeccah Bassell s'enthousiasme pour cette localité vibrante :

L'un des aspects les plus intéressants d'un épisode de Life is Strange dont nous avons l'entière charge, c'est la liberté de nous ajuster. La série a un rapport historique avec le nord ouest des États-Unis et les côtes du Pacifique. Nous recherchions un espace où Alex pourrait se sentir chez elle. Le studio se trouve entre Boulder et Denver, dans le Colorado. Cela n'a pas été immédiat, mais nous avons réalisé que nous vivons dans une région qui mérite qu'on la mette en avant, qu'on lui adresse une lettre d'amour. La petite ville de Haven Springs se base sur des lieux réels du Colorado comme Nederland, Idaho Springs, Georgetown, Telluride, Golden... Toutes ces villes ont leurs traditions bizarres dont elles sont fières, tous les habitants se connaissent.

En parlant de connaître Haven Springs, parlons un peu des possibilités amoureuses. On ne résiste pas à l'envie de savoir ce qui attend Alex côté coeur, puisque l'on savait déjà qu'elle pourrait s'intéresser à Steph, transfuge de Before the Storm, et Ryan, meilleur ami du frère d'Alex. Jusqu'où pourra-t-on aller ? La réponse revient à Felice Kuan :

Vous pouvez parfaitement vivre une relation avec les deux personnages en même temps. Et ils s'en rendront compte. Steph et Ryan resteront très important pour l'histoire que vous choisissiez de les séduire ou non. D'ailleurs, Alex peut aussi décider qu'elle n'est pas prête pour une romance.

ON L'ATTEND... BEAUCOUP

Si la mécanique de Nova attise encore davantage notre curiosité et que les quelques détails qu'on pu nous livrer les développeurs nous laissent penser que Life is Strange True Colors a été fait avec le coeur, on ne peut pas dire que cet aperçu nous avance beaucoup plus. Il sera nécessaire de l'approcher et le toucher pour savoir ce qu'il peut nous faire ressentir. Et ce sera le 10 septembre prochains sur PC, PS5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One et Stadia.