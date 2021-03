Life is Strange True Colors : Premières infos sur un nouvel épisode 100% émotions

Démarrée un beau jour de janvier 2015, la licence Life is Strange est rapidement devenue pour Square Enix une marque forte à laquelle de nombreux joueurs à travers le monde se sont attachés. Après deux épisodes convaincants, la voici de retour pour une toute nouvelle expérience.

En développement depuis 2017, Life is Strange True Colors sera disponible le 10 septembre prochain sur PS5, Xbox Series X|S, PC, PS4, Xbox One et Google Stadia. Je vous vois déjà lever un sourcil : le jeu sera proposé directement en version complète, l'épisodique a fait son temps. Une bonne nouvelle pour les joueuses et joueurs impatients. Et pour les GROS fans, une Édition Deluxe et une Édition Définitive sont également prévues.

Deck Nine aux manettes

Comme on a pu l'apprendre durant l'événement proposé par Square Enix ce jeudi 18 mars 2021, ce nouvel épisode n'est pas développé par DONTNOD mais Deck Nine, à qui l'on doit le sympathique mais pas transcendant Life is Strange Before the Storm. C'est aussi au sein du studio situé à Westminster, Colorado, que la motion capture a été effectuée. Parce que oui, techniquement, il était temps de faire mieux.

Mais de quoi parle Life is Strange True Colors, qui, à vue de nez, à l'air de totalement abandonner l'engagement politique de Life is Strange 2 ? D'une jeune femme, Alex Chen, partie retrouver son frère, Gabe, qu'elle n'avait pas vu depuis huit ans. Elle atterrit à Haven Springs, un joli petit bled nature et coloré au pied des montagnes, que celles et ceux qui ont déjà eu affaire à Virgin River sur Netflix auront l'impression de reconnaître. L'endroit semble paisible, les cervidés du coin n'ont pas l'air stressé et la population accueille la petite nouvelle, qui en a beaucoup bavé en familles d'accueil, à bras ouverts. Mais peu après les retrouvailles, malheureusement, Gabe va mourir. Accident ou non ? Très suspicieuse, Alex va mener l'enquête et mettre au jour les secrets de la charmante communauté. Avec un énorme avantage.

Oooooooh, l'aura

Notre héroïne pour cet épisode, campée par Erika Mori, décrite comme une femme intelligente et résistante cherchant toujours sa place dans ce monde, a un pouvoir, Life is Strange oblige. Après le malaxage du temps et la télékinésie, les joueurs vont donc faire connaissance avec le pouvoir psychique de l'empathie. Alex ressent, absorbe et manipule les émotions des gens, celles-ci se manifestent visuellement pas des auras colorées les encerclant. Il s'agit d'un don qui pourra lui permettre de cerner celles et ceux qui l'entourent et confirmer ses soupçons. Mais aussi une malédiction, car comme Max et Daniel, Alex ne maîtrise pas complètement sa faculté. Elle peut très vite être submergée. Et on imagine que cela aura un impact, en plus de certains choix, sur les relations et l'avancée de la trame.

Un jeu sur l'empathie, sur la façon dont nous tissons des liens les uns avec les autres.

Justement, en parlant de relations, on sait que le jeu réalisé par Zack Garriss proposera au moins deux histoires d'amour potentielles avec le très barbu Ryan et un transfuge de Before the Storm, Steph. Il y aura donc le choix. Et à en juger par les premières images, ou encore cette reprise du Creep de Radiohead à la gratte sèche (c'est la chanteuse Maia/mxmtoon qui s'égosillera pour Alex), l'ambiance ne devrait pas trop dérouter les habitués de la série.

Gageons que, d'ici septembre, nous aurons l'occasion de vous en reparler plus en détails.