Battlefield 2042 : Date de sortie et prix des différentes éditions

Battlefield 2042 est au centre de l'attention avec son reveal trailer aujourd'hui. Et forcément l'envie de connaitre la date de sortie est à son plus haut dans le ciel étoilé. Prévoyez de claquer votre PEL pour cette fin d'année, car le titre de DICE va arriver dans les étales avec plusieurs versions.

Forcément, l'annonce du nouveau Battlefield vient avec sa date de sortie et ses différentes versions. Battlefield 2042 est prévu pour une sortie le 22 octobre 2021.

Il sera proposé au prix de 59,99€ sur PC, PS4 et Xbox One et 69,99€ sur PlayStation 5 et Xbox Series X | S. Une Gold Edition sera également de la partie contre la modique somme de 89,99€ sur PC et 99.99€ sur consoles. La version la plus onéreuse sera la Ultimate Edition à 109.99€ sur PC et 119.99€ sur consoles.

Préparez votre compte en banque pour cette fin d'année qui s'annonce plutôt salée avec tous les titres habituels à venir.