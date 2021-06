Battlefield 2042 : Moins de joueurs et des maps plus petites sur PS4 et Xbox One

Battlefield 2042 se dévoile dès aujourd'hui et forcément la question des versions old gen est sur toutes les lèvres. Qu'en est-il exactement ? Pourront-elles supporter autant de joueurs que les versions next-gen ? La réponse dans cette news secrète...

C'est un fait, Battlefield 2042 sortira également sur PlayStation 4 et Xbox One. Par conséquent, et on s'en doutait quelque peu (beaucoup, en fait), ces deux versions ne seront pas à la hauteur techniquement parlant, des nouvelles versions next-gen. Les développeurs ont forcément fait des concessions, dans de nombreux domaines. La preuve, le jeu ne pourra accueillir que 64 joueurs sur PS4 et Xbox One et la taille des maps sera quant à elle réduite, si l'on compare aux niveaux gigantesques sur next-gen, prévues pour 128 joueurs.

Bien entendu, ceci n'étonnera personne s'agissant de ces deux versions, dites "old gen" désormais. Mais au moins cela permet de savoir à quoi s'attendre.

Pour mémoire, Battlefield 2042 sortira sur PC, PS4, PS5, Xbox One X et Xbox Series X | S le 22 octobre 2021.