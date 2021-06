PlayStation Store : L'offre Doubles Réductions en cours, jusqu'à -60% pour les abonnés PS Plus

Parce qu'il ne faut jamais relâcher la pression, Sony a encore dégainé une nouvelle offre, qui prend donc le relai des Days of Play 2021 et chevauchera un temps celle des PlayStation Indies.

Vous qui avez souscrit à un abonnement PlayStation Plus, vous avez jusqu'au 24 juin prochain pour profiter des Doubles Réductions sur le PlayStation Store. Cette nouvelle offre s'applique sur des dizaines de jeux et contenus PS4 et même PS5, et vous fait sentir une fois de plus comme un privilégié dès lors qu'il faut sortir la carte bleue.

Voici quelques exemples des avantages apportés durant cette période de soldes numériques :

Et il y en a encore tellement qu'il est préférable que nous vous laissions y jeter un oeil par vous-même.

Et si vous n'avez pas d'abonnement PlayStation Plus, n'oubliez pas que les 12 mois sont actuellement à 44,99 euros au lieu de 59,99 euros, sur le PlayStation Store comme d'autres boutiques, telles qu'Amazon.