Days of Play 2021 : 15 jours de soldes jusqu'à -86% sur des jeux PS4 et PS5

Comme prévu, et après quelques célébrations en guise d'amuse-bouche, Sony balance une nouvelle période de promotion massive, dont les joueurs peuvent profiter dès maintenant et pendant 15 jours.

De ce mercredi 26 mai jusqu'au 10 juin, les Days of Play sont en place sur PlayStation Store comme dans les boutiques "physiques". Durant cette glorieuse quinzaines, les bons plans ne manqueront pas, avec des chutes à plus de 80% du tarif initial, et pas que sur des

Plus de 450 jeux et contenus téléchargeables sont donc en réduction, parmi lesquels :

Et la liste est encore bien longue, nous préférons donc vous laisser farfouiller à cette adresse. Et comme nous vous le disions, le dématérialisé n'est pas seul à l'honneur. Les Days of Play concernent également la plupart des enseignes que vous connaissez comme la Fnac, Micromania-Zing, Cdiscount, Cultura, Auchan, Amazon ou Boulanger. Une fois encore, à vous de trier et de choisir ce qui conviendra à votre ludothèque comme à votre banquier.