Alex in Miracle World DX : Nouveau trailer pour une nouvelle date de sortie

Il est plutôt fréquent que soient relatés sur ce site comme sur d'autres des reports, parfois pour des durées indéterminées. Lorsque le contraire arrive, a fortiori sur des titres qu'on attend comme des gosses, il faut le souligner. Et c'est ce que l'on fait... MAINTENANT.

Quel plaisir de revoir le remake d'Alex Kidd in Miracle World s'animer à nouveau devant nos yeux. Le format choisi par cette vidéo est celui du prospectus animé. Le héros aux grandes oreilles fait ici la publicité du climat chaud des zones de lave, de la pureté des eaux dans lesquelles il peut nager, des différentes activités sportives, sans oublier une partie plus pédagogique pour rappeler la présence du mode Retro pour les curieux d'histoire et les nostalgiques à la mémoire embuée. Mais plus important encore, il y a un changement.

2 jours à tuer

Alex Kidd in Miracle World DX est désormais prévu pour le 22 juin prochain sur PS5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One, PC et Nintendo Switch., et non plus le 24. Merge Games et Janken Team se fichent manifestement de la pandémie, le développement permettant de découvrir ce remake en avance. Et ce ne sera pas pour nous déplaire tant on aime le jeu original.

Annoncé il y a un an, Alex Kidd in Miracle Word DX aura droit à des éditions physiques le 25 juin, grâce à Just For Games.