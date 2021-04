Alex Kidd in Miracle World DX prend date, des éditions physiques dévoilées

On aurait juré que c'était hier, et pourtant l'annonce d'un remake d'Alex Kidd in Miracle World date du 10 juin dernier. Et rien du tout depuis, même pas une carte postale. Dieu merci, il est revenu et il a tout déballé.

Alex Kidd in Miracle World DX sera disponible sur PS5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One, Nintendo Switch et PC le 24 juin prochain, comme l'a révélé Merge Games il y a quelques instants.

Cette nouvelle version du jeu culte de la Master System fêtant ses 35 ans cette année prévoit toujours une plastique rétro mais pas trop avec possibilité de revenir à la version d'origine en un clin d'oeil. Nouveau look, nouveaux modes, nouveaux niveaux, nouvelles musiques et boss réaménagés seront au programme. Mais ce n'est pas tout.

Le physique, ça compte

Les jeunes gens de Just For Games n'ont pas attendu pour dégainer une info d'importance pour celles et ceux d'entre vous, chers compatriotes, qui veulent une version boîte. Il y en aura deux, le 25 juin prochain, sur consoles.

D'abord une édition simple avec manuel d'instructions et porte-clés. Puis une Signature Edition dont le contenu est visible dans notre galerie d'images, mais que nous pouvons lister ici si vous avez la flemme de scroller.

Un exemplaire "region free" d'Alex Kidd in Miracle World DX (incluant un manuel d'instructions et un porte-clés)

Un certificat numéroté et signé par les développeurs

Trois pins émaillés exclusifs Alex Kidd représentant le protagoniste

Un jeu de cartes Jankenpon (pierre/papier/ciseaux) représentant les personnages de Miracle World

Un companion artbook original détaillant l'art derrière Alex Kidd in Miracle World DX

Le médaillon d'Alex Kidd et un sac d'argent en feutrine

La bande-son originale d'Alex Kidd in Miracle World DX sur CD

Une boîte collector avec un artwork alternatif

L'édition standard coûtera 29,99 euros sur PS5, PS4, et Xbox One/Xbox Series X|S, 34,99 euros sur Switch. La Signature Edition sera à 64,99 euros sauf sur Switch où il faudra débourser 69,99 euros.