Summer Game Fest et E3 2021 : Koch Media met les choses au point sur les jeux présents

Ils seront nombreux, durant les 15 prochains jours, à avoir leur propre temps d'exposition, quelle que soit la bannière. Koch Media nous parlera à travers son événement numérique... duquel vous pouvez déjà soustraire quelques noms.

Il va falloir avoir le coeur bien accroché. Koch Media n'aura rien à montrer durant le mois de juin qui ait un rapport avec Dead Island 2 ou les prochaines itérations de Saints Row, Metro ou TimeSplitters. On doit cette certitude au compte Twitter de Deep Silver, qui s'est exprimé il y a quelques instants.

Our parent company @KochMedia_HQ is making an announcement as part of #SummerGamesFest on June 11th. To give you a head's up, you won't see Dead Island, Saints Row, Metro or TimeSplitters there (or at any other E3 2021 event). We'll let you know when we have news to share.