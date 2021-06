Terra Nil : Devolver annonce un city builder écolo, une démo dans quelques jours

Après avoir fait feu de tout bois avec le run and gun vitaminé Broforce, les esprits du studio Free Lives semblent enfin avoir trouvé une forme de quiétude. Alors que l'être humain se soucie un peu moins du sort de son espère à chaque jour qui passe, les sud-africains lèvent aujourd'hui le voile sur leur nouveau jeu : Terra Nil.

Derrière ce titre un brin énigmatique se cache en effet un city-builder aux inspirations écologistes, comme en atteste la toute première bande-annonce diffusée par Devolver Digital. Aux antipodes des poncifs du genre, Terra Nil s'entend comme une vision inversée de la construction urbaine, puisqu'au lieu de piller les ressources limitées de Mère Nature, il faudra ici restaurer l'écosystème.

Nil, Nil, Nil, fleuve impétueux et tumultueux

Les premiers éléments de ce nouveau titre ont été dévoilés par l'éditeur, qui nous régalera d'ici quelques jours avec d'autres surprises via sa conférence de presse spéciale E3 2021 :

Terra Nil offre aux joueurs l'opportunité de rajeunir la planète : cultiver la biodiversité, gérer le climat et recycler les bâtiments utilisés sont quelques-unes des étapes possibles sur le chemin de la vertu écologique. Parcourez la planète pour restaurer ses différentes régions géographiques, chacune offrant ses propres défis, mais également une faune et une flore uniques.



Naviguez sur des cartes tentaculaires générées de manière procédurale dans des environnements luxuriants peints à la main, où chaque élément - sauf les cailloux - bouge et respire. Restaurez le climat mondial, avec des conditions météorologiques uniques pour les différentes régions et une bande-son réactive et atmosphérique qui invite à la méditation.

Si cette proposition vous sied, sachez que vous pourrez très bientôt tester vos talents de décroissant, puisqu'une première démo sera jouable dès le 16 juin, à l'occasion du festival Steam Next Fest.

Malgré la promesse de le voir arriver "bientôt", Terra Nil est prévu sur PC, mais ne possède pas encore de date de sortie.