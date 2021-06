E3 2021 : Devolver Digital annonce sa conférence forcément déjantée pour le 12 juin

Hier, Nintendo annonçait enfin la date et l'heure de sa grand messe quasi-estivale, et la voie est désormais libre pour que tous ce que l'industrie compte d'apprenti-conférenciers déroule désormais leur planning, et il faudra comme chaque année compter sur le show forcément déjanté de l'éditeur Devolver.

À voir aussi : TEST de Sludge Life : Graffitis, téléphone, maison

À défaut de pouvoir suivre les douces émanations qui guident chaque année nos narines jusqu'au campement fièrement installé devant le Convention Center de Los Angeles, il faudra une nouvelle fois se contenter d'une conférence préenregistrée pour découvrir ce que Devolver nous réserve pour les mois à venir.

Saturday Bloody Saturday

L'éditeur qui vient tout juste de sortir le très singulier Sludge Life sur Switch prendra la parole le 12 juin, à une heure encore indéterminée (sinon ce serait évidemment trop facile) :

The future begins again on June 12. pic.twitter.com/uP6H7Q5e1n - Devolver Digital (@devolverdigital) June 2, 2021

S'il faudra pour le moment se contenter de cette maigre information, les plus malins et attentifs d'entre vous pourront toujours tenter de déchiffrer les nombreux messages floutés qui apparaissent sur ce visuel derrière la fausse PDG Nina Struthers, fidèle au rendez-vous. N'hsitez pas à nous faire part de vos théories forcément conspirationnistes dans les commentaires ci-dessous.

Rendez-vous le 12 juin à une heure encore incertaine pour découvrir la conférence de presse de Devolver Digital !