E3 2021 : Warner Bros. liste les jeux absents de sa conférence, et il va y avoir des déçus

Des coups de soleil, des burgers engloutis au coucher du soleil et des cernes qui affichent quelques kilomètres au compteur : pas de doute, l'E3 est à nos portes. Mais parce qu'il faut toujours se méfier des promesses un peu trop enjouées des commentateurs de l'industrie, l'éditeur Warner Bros. a décidé de tous nous ramener sur Terre, et plus vite que ça.

Rangez donc ces baguettes magiques et ces vêtements moulants avant de blesser quelqu'un. Qu'on se le dise : la conférence de l'américain annoncée pour le 13 juin prochain risque d'en décevoir certains, puisque Warner Bros. a d'ores et déjà annoncé ne pas avoir l'intention d'y révéler quoi que ce soit concernant les plus ou moins attendus Hogwarts Legacy, Gotham Knights et Suicide Squad : Kill the Justice League. Rien ne permet d'affirmer que ce triumvirat d'adaptations boudera tout le salon, puisque les festivités s'annoncent déjà nombreuses, et les événements vidéos multiples...

En effet, un responsable de l'éditeur a affirmé à nos confrères de TechRadar que seul le très camillesque Back 4 Blood profitera de la conférence pour se détailler un peu plus. Annoncé il y a plus de deux ans, le nouveau jeu de Turtle Rock destiné à occuper la place laissée vacante par Left 4 Dead devrait rapidement pouvoir s'essayer, puisqu'une bêta ouverte est toujours prévue pour cet été.

Si Back 4 Blood est attendu pour faire couler le sang le 12 octobre 2021 sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series, Hogwarts Legacy, Gotham Knights et Suicide Squad : Kill the Justice League ont déjà précisé qu'il ne faudrait pas compter sur eux pour sauver la veuve, l'orphelin et l'apprenti-sorcier avant 2022, au moins. Vous voici prévenus, justiciers de l'ombre.