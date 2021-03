Back 4 Blood repoussé à l'automne, à l'essai cet été

La situation sanitaire, et très probablement les déboires de Cyberpunk 2077 sur PS4 et Xbox One, ça ralentit pas mal de choses pour les développeurs. Et forcément, l'envie de bien faire dans des conditions particulières, ça oblige à revoir les plans de commercialisation. L'Apocalypse zombie à la Left 4 Dead attendra.

Vous l'espériez pour le 18 juin ? Il ne répondra pas à votre appel ce jour-là. Back 4 Blood se pointera finalement sur PS5, Xbox Series X|S, PC, PS4 et Xbox One le 12 octobre 2021, comme l'ont annoncé Warner Bros. et Turtle Rock. Triste nouvelle pour les fans de FPS coopératifs dans lesquels il est question de massacrer des vagues incessantes de mangeurs de chair excités. Mais qui ne va pas sans une petite compensation.

Turtle Rock Studios travaille d'arrache-pied pour faire de Back 4 Blood le meilleur jeu possible à sa sortie et l'équipe a besoin de plus de temps pour y parvenir. Par conséquent, nous sortirons Back 4 Blood le 12 octobre 2021. Nous remercions notre communauté pour son soutien continu et sommes enthousiastes à l'idée de vous annoncer qu'il y aura une bêta ouverte cette été.

Vous pourrez donc bien y jouer quand même quand le soleil brillera plus que jamais et que, si jamais tout se passe bien, les adultes auront eu la petite piquouse qui permettra de délaisser le mode de vie des zombies. Une occasion de s'amuser et de constater les progrès apportés, mais aussi de surveiller les serveurs avant la version finale.