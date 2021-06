Guilty Gear Strive dévoile son introduction et sa feuille de route : Du contenu gratuit promis

À quelques jours du retour de la plus rock'n roll des séries de versus fighting, le studio Arc System Works a sorti l'artillerie lourde, et dévoile d'un coup d'un seul la cinématique d'introduction de Guilty Gear Strive, son trailer de lancement, et même sa feuille de route.

L'Early Access Showcase organisé par le studio japonais aura donc été l'occasion de découvrir la cinématique d'introduction de Guilty Gear Strive, qui présente tour-à-tour les 15 combattants de la version de base, mais aussi une bande-annonce de lancement, que nous vous proposons dans sa version originale, mais également en anglais, le tout dans notre lecteur ci-dessus.

Is your heart blazing ?

Mais à quelques jours du lancement de ce nouvel épisode que notre esthète maison attend avec une impatience non-dissimulée, Arc System Works a également évoqué la feuille de route des prochains mois, qui viendra comme l'exige désormais le genre agrémenter au fur et à mesure le roster de pugilistes.

Le premier combattant additionnel (et mystérieux) arrivera en juillet, le suivant au mois d'août, et trois autres arriveront après l'automne, le temps que les développeurs précisent leurs plans. Les joueurs pourront dans ce même futur incertain profiter de deux nouveaux stages, ainsi que d'une nouvelle histoire baptisée Another Story, uniquement disponible dans le season pass. Quelle vie.

En revanche, les joueurs pourront également compter sur quelques contenus additionnels parfaitement gratuits, comme le mode Combo Maker qui permettra de partager ses meilleurs enchaînements, de nouvelles options de personnalisation pour les rooms des matchs en ligne, ainsi qu'un mode de création de dioramas qui devrait une nouvelle fois faire couler de la bave au coin des lèvres de Joniwan.

Faites chauffer vos pouces et accordez vos guitares : Guilty Gear Strive arrive ce vendredi 11 juin sur PC, PS4 et PS5, et plus tard dans l'année en arcade.