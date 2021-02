On a joué à Guilty Gear Strive sur PS5 : La vraie baston Nouvelle Génération ?

Les petits chanceux que nous sommes dosent depuis quelques jours la dernière bêta de Guilty Gear Strive qui sera disponible pour tous ce week-end. L'occasion de vous donner un premier avis sur le futur bébé des magiciens d'Arc System Works !

Après un Dragon Ball FighterZ de haute volée et un Granblue Fantasy Versus qui vient de remporter le titre de jeu de baston 2020 chez nous, Arc System Works revient avec un nouvel épisode de Guilty Gear intitulé Strive. Futur jeu de l'année ou simple version turbo de Xrd ? Voici quelques éléments de réponse...

L'engrenage coupable

Dans cette bêta, nous avons accès au menu principal du jeu, mais avec pas mal d'options grisées. N'étaient disponibles que le versus local et en ligne, ainsi que le tutoriel et le training. En solo, on trouvera aussi un mode arcade et un mode survival, ainsi qu'un défi combo, et un mode histoire et des galeries.

En ligne, c'est du classique avec des classements et des rediffusions, mais aussi un système de matchmaking assez original qui se déroule une fois encore dans un lobby plutôt complexe mais très complet, une habitude désormais bien ancrée chez Arc Sys. À voir comment fonctionne le système, mais avec très peu de joueurs à l'ouverture, nous nous sommes rapidement retrouvés tout seul à notre étage du serveur France, à un rang trop élevé pour le reste des autres joueurs ! Il a fallu aller attendre en training !

Qualité en petite quantité

Mais il y avait de quoi faire avec pas moins de 13 personnages disponibles dans cette démo. Avec du classique, du petit nouveau, du boss et du DLC de l'ancien épisode, tous reviennent pour un second tour de piste. Ce chiffre peut sembler faiblard, et il l'est ! Il devrait monter à 15 pour la version finale, et 20 avec Season Pass...

Niveau jouabilité, en tous cas, on reste sur quelque chose de très complet, encore une fois. On a hâte de voir tout cela de plus prêt quand tous les menus d'entrainement seront disponibles dans la version finale, afin de pouvoir se pencher sur les ajustements faits "pour les noobs" qui s'ils sont aussi puissants que ceux de Granblue Fantasy devraient faire des étincelles. À confirmer.

Un vrai épisode Next Gen ?

Techniquement parlant, comme toujours avec les récentes productions Arc Sys, c'est bluffant. On est un léger cran au dessus de Xrd mais cela demeure globalement très proche. Le nouveau HUD prend désormais à de nombreuses reprises toute la place sur l'écran. On sent que les équipes artistiques ont maté l'anime Kill la Kill... Mais attendez, ils ont même bossé sur le jeu, et en ont gardé ce qui est probablement le meilleur ! Les graphismes cel-shadés et le design manga global de l'ensemble sont toujours délirants et on a l'impression de voir un dessin-animé interactif prendre vie sur nos yeux ! Les mouvements de caméra autour des modèles 3D interviennent lors des finishs ou des coups spéciaux, ou même pendant un contre et sont très spectaculaires.

Les effets visuels ne sont pas en reste. Enfin, sachez que si la version PS5 se comporte très bien, sa petite soeur sur PS4 assure elle aussi, se montrant aussi fluide, mais au prix d'un léger aliasing sur les modèles 3D, d'un filtre global sur l'image, d'effets visuels moins nets et fluides, de temps de chargements supérieurs (même sur le temps d'apparition du héros dans le sélecteur de perso ! Merci le SSD !). Bref, pas d'inquiétude si nous n'avez pas réussi à mettre la main sur un des biens les plus prisés de l'humanité à l'heure actuelle, votre PS4 fera très bien le job, et vous n'aurez pas besoin de vous racheter un stick arcade. Du moins pas tout de tout de suite.

ON L'ATTEND... AVEC L'IMPATIENCE D'UN PUGILISTE !

La bêta de Guilty Gear Strive a pu confirmer ce que l'on pensait. Graphiquement, c'est toujours aussi fou, avec un design génialissime, et les version PS4 et PS5 sont assez équivalentes en termes de comportement global. Niveau gameplay, la formule devrait encore fonctionner et faire des merveilles, même si cela va demander confirmation. Seule vraie interrogation : le contenu, qui nous semble un peu léger pour l'instant que ce soit en termes de modes de jeu ou nombre de personnages jouables, au nombre de 13. Cool pour une démo, moins pour un jeu à 80€ sans Season Pass... Les réponses à nos interrogations, ce sera aux alentours du 9 avril date de la sortie de Guilty Gear Strive sur PS5, PS4 et PC (Steam) !