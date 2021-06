Bloodstained 2 officialisé... mais pas pour tout de suite

Mentionnée dans un document interne de la maison-mère de 505 Games, la suite de Bloodstained : Ritual of the Night n'attendait plus qu'une chose : qu'on l'annonce officiellement. C'est désormais chose faite.

À voir aussi : Alfred Hitchcock Vertigo : Premières infos pour l'adaptation libre de Sueurs Froides

Bloodstained 2 est en route, c'est sûr. Le second volet du jeu qui a repiqué une tête avec une bande-annonce de présentation pour l'IGN Summer of Gaming, les développeurs en ont enfin parlé sur les réseaux sociaux. Avec toutefois une mise en garde :

Regarding recent reports, @505_Games and @ArtplayEN are in very early planning stages for a #Bloodstained sequel. However, current development resources are focused on completing Bloodstained: Ritual of the Night's upcoming content. We have a lot planned for you. pic.twitter.com/yPV0n31gBX