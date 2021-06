Injustice 2 Mobile propose un défi inapproprié en soutien aux LGBT, excuses des développeurs

Ce mois de juin est celui des Fiertés. Durant 30 jours le monde voit la vie arc-en-ciel et l'on se plaît à penser que nous pourrons tous nous aimer les uns les autres, bordel de merde. Les marches, témoignages et démarches en faveur de la liberté et l'égalité des orientations sexuelles et identités de genre pleuvent. Et parfois, ça ne se passe pas comme prévu.

Cela partait d'une bonne intention. Malheureusement, les développeurs de Warner Bros. et NetherRealm s'y sont pris comme des manches. En vue de célébrer le Mois de Fiertés fraîchement entamé, Injustice 2 version mobile avait annoncé un défi à sa communauté : mettre une raclée à Poison Ivy plusieurs centaines de milliers de fois pour débloquer différents bundles.

Sauf que la botaniste ennemie de Batman est une femme bisexuelle. Donc, malgré son statut de vilaine, plutôt à soutenir si l'on suit la logique établie. Les connaisseurs de l'univers DC Comics n'ont pas tardé à le rappeler aux développeurs qui, conscients de s'être plantés, ont présenté leurs excuses.

Nous reconnaissons qu'associer notre dernier Défi Global avec la Fierté était froid et inapproprié. La violence à l'égard des LGBTQIA+ et des femmes de cette communauté dans la vie réelle est banalisée et nous devrions engager nos efforts à la faire cesser, pas la normaliser. Nous nous excusons auprès de notre communauté et en particulier les membres LGBTQIA+. Nous nous engageons à écouter et agir mieux.

Il va de soi que pour un jeu de combat, il était difficile de proposer autre chose que des pains dans la tronche. C'est juste que, aussi virtuels soient-ils, il faut savoir à qui ne pas les donner. Voire, peut-être, de laisser les joueurs incarner Poison Ivy pour l'événement...

