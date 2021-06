Knockout City : Le jeu de balle au prisonnier du futur attire du monde

Alors que notre TEST est en cours, entre les mains de l'expert de tous les ballons ronds qu'est Alix, Knockout City semble connaître une trajectoire assez différente de celle de Destruction AllStars. Les bots devraient pouvoir attendre si l'on en croit Electronic Arts...

À voir aussi : Knockout City reste gratuit... jusqu'à un certain point

Depuis sa sortie le 21 mai dernier, il y a 15 jours, Knockout City a attiré à lui plus de 5 millions de joueurs uniques. Une belle réussite pour ce titre compétitif en ligne vous proposant de la balle au prisonnier ouverte, dans des arènes futuristes.

5 MILLION BRAWLERS!!! 🎉🥳 (and growing!)

New players welcome! Find out how you can get in on the action:https://t.co/rHUWUE5xca pic.twitter.com/0NcfJ62Mfa - Knockout City (@knockoutcity) June 3, 2021

MERCI, bagarreurs, d'avoir fait du lancement du jeu Knockout City et de Block Party un événement incroyable de dix jours qui a dépassé les attentes ! Cette fête a été inoubliable à bien des égards, et nous sommes ravis de voir le soutien et la positivité affluer de votre part, notre communauté ! Depuis le lancement, nous avons vu 5 millions de nouveaux bagarreurs nous rejoindre dans des matchs, il y a eu du gameplay incroyable - et inattendu -, des centaines de milliers d'équipes ont été formées, plus d'un demi-milliard de K.O. ont donnés, des millions d'heures de jeu ont été regardées, et... osons-nous le dire ? - des milliers d'amitiés se sont nouées en cours de route. Qui pensait que vous pouviez vous lier en vous frappant au visage avec un ballon chasseur ?

Probablement aidé par son lancement gratuit, il est toujours jouable sans frais jusqu'au niveau 25, et soigneusement mis en avant par des joueurs et vidéastes populaires, le jeu de Velan Studios est donc parti pour être un des phénomènes multi de l'année 2021. Il est actuellement dans sa première saison et des mises à jours régulières sont attendues.

Knockout City est disponible sur PS5, PS4, Xbos Series X|S, PC et Nintendo Switch.