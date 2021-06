Final Fantasy VII Remake Intergrade : Un DLC gratuit pour invoquer la clémence des joueurs

Ceux qui suivent de près l'actualité de Final Fantasy VII Remake savent qu'ils peuvent depuis hier préparer le transfert de leurs sauvegardes grâce à l'arrivée de la version 1.02. Mais figurez-vous que cette donnola de Plume ne vous avait pas tout dit. Dans le jargon, on appelle ça du feuilletonnage, mais la pratique est d'ordinaire réservée aux ministres pris la main dans le sac. Bon, ça ira pour cette fois, circulez.

Bien conscient de la machine à cash que représente désormais le plus célèbre épisode de la saga Final Fantasy, Square Enix avait pris le soin de proposer quelques bonus de précommandes de son cru, et ceux qui avaient craqué pour l'Édition Numérique du jeu ont ensuite pu profiter des matérias d'invocation de Poussin Chocobo, tandis que Pampa et Carbuncle n'étaient présents que dans cette même édition, sans avoir besoin de passer par la case préco.

Fort heureusement, l'équilibre sera bientôt de retour, puisque le roi du J-RPG profite de l'arrivée de la version Intergrade sur PS5 pour gratuitement proposer le DLC Pack d'Items à tous les joueurs, non sans ajouter cinq accessoires supplémentaires, histoire de :

Five accessories and the Chocobo Chick, Cactuar and Carbuncle Summoning Materia will be released in the @FinalFantasy VII Remake Item Pack - a single free DLC package - on the release date of Intergrade, June 10th. [2/3] pic.twitter.com/uJu6Gterr6