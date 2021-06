SCARLET NEXUS présente sa sape en vidéo de gameplay commentée, la démo dispo

SCARLET NEXUS que tout le monde attend ici à la rédaction de gameblog.fr (surtout un certain Joniwan pour vous dire la vérité), se dévoile donc un peu plus avec cette toute nouvelle vidéo de gameplay, entièrement sous-titrée en français bien de chez nous.

Dans cette nouvelle vidéo, es joueurs pourront en savoir plus sur l'histoire, le gameplay donc et obtenir plus d'informations sur les pouvoirs de Yuito, Kasane et leurs alliés. Que vous connaissez os depuis belle lurette, cela va sans dire.

En plus de cette nouvelle vidéo, les joueurs peuvent se plonger dès maintenant dans l'expérience psychokinésique de SCARLET NEXUS grâce à la Démo, à télécharger sur Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation5 et PlayStation 4. Avec au choix Yuito et Kasane pour aider la BEA à lutter contre les Autres.

SCARLET NEXUS sera disponible le 25 juin 2021 sur Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 et PC.