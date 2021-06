Borderlands : Le casting défile en images

À l'heure où avoir ne serait-ce qu'une photo de Nathan Drake sur grand écran sonne comme un mirable, un autre film tiré d'une licence vidéoludique commence déjà à s'illustrer. Et ça s'annonce Badass.

Jamie Lee Curtis est une femme formidable. Mais je ne vous apprends rien. Elle, en revanche, a du biscuit à vous donner. Du genre qui permet de voir dans quelle direction va Borderlands, long-métrage confié aux bons soins d'Eli Roth, s'appuyant sur un script du producteur de Chernobyl et co-scénariste de la série The Last of Us, Craig Mazin.

L'actrice américaine a usé de son compte Instagram pour commencer à diffuser des photos de plusieurs protagonistes du film, à commencer par Lilith, incarnée par Cate Blanchett. Il ne s'agit que d'une silhouette à contre-jour, mais on distingue déjà que de la chevelure aux vêtements, la fidélité semble au rendez-vous.

Bien entendu, pas question de s'arrêter en si bon chemin. Jamie Lee Curtis a ainsi diffusé six photos en tout. Vous pouvez les retrouver dans notre galerie d'images ci-dessous et voir son personnage de Patricia Tannis, Roland (Kevin Hart), Tiny Tina (Ariana Greenblatt), Krieg (Florian Munteanu), et ClapTrap qui, rappelons-le, aura la voix de Jack Black. Il reste encore bien des comédiens et comédiennes à admirer dans leurs costumes. Et peut-être même en couleur. Mais on a le temps de voir le casting : Borderlands n'a encore aucune date de sortie en salles.