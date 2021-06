Epic Games Store : Le jeu gratuit du jour jette un froid

Comme chaque jeudi durant 4 semaines, la plateforme Epic Games Store nous offrira gratuitement un jeu de qualité internationale. Cette semaine, il est temps d'avoir un peu froid. Ou pas.

Eeeeeeeeeet après Among Us la semaine passée, le jeu gratuit de cette semaine n'est autre qu'un certain Frostpunk est VOTRE jeu GRATOS que vous allez télécharger, même si vous n'y jouerez sans doute jamais.

Si vous ne savez pas de quoi il est question ici, laissez-moi être clair et explicite, avec ces infos de dernière minute, tombées sur nos téléscripteurs mentaux :

Frostpunk est le premier jeu de survie de société. À la tête de la dernière ville sur Terre, vous devez gérer ses citoyens et ses infrastructures pour assurer la survie de votre société. Que ferez-vous lorsque vous serez poussé à bout ? Et qui deviendrez-vous dans ce processus ?

Par les créateurs de...

Rappelons que Frostpunk est le tout dernier titre des créateurs de This War of Mine, à savoir un "jeu de survie de société où la chaleur est synonyme de vie et où chaque décision a un prix". Le monde y est entièrement gelé, et les gens développent une technologie à vapeur pour combattre le froid qui les mange à petit feu (euh..., non en fait). Vous devez ici construire la dernière ville sur Terre et sécuriser les moyens nécessaires à la survie de votre communauté. Voilà.

Frostpunk se télécharge gratuitement à cette adresse.