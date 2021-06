E3 2021 : Le Square Enix Presents le 13 juin, avec le nouveau jeu d'Eidos Montréal

À peine les organisateurs de l'E3 2021 viennent-ils de publier le planning des festivités que l'un des éditeurs partenaires, qui n'avait encore pas ouvert la bouche, a révélé la teneur de sa participation.

Vous pouvez le noter dans vos agendas : Square Enix diffusera son Square Enix Presents estival le dimanche 13 juin à partir de 21h15. L'éditeur japonais se permet même dans son communiqué, de donner le menu, qui comprendra non seulement de nouvelles infos sur des titres déjà commercialisés ou annoncés, mais aussi du très, très nouveau.

Le retour de Babylon's Fall

Quelques minutes après que le Xbox et Bethesda se soit terminé, on imagine avec un timing parfait, Square Enix nous parlera de :

La première annonce mondiale d'un nouveau jeu d'Eidos-Montréal

De nouvelles informations sur BABYLON'S FALL

Des détails sur l'extension Black Panther : La guerre pour le Wakanda de Marvel's Avengers et des informations sur les événements prévus dans le jeu

Une nouvelle bande-annonce de Life is Strange: True Colors et un premier aperçu de Life is Strange Remastered Collection.

Sur quoi le studio de Marvel's Avengers, des derniers Deux Ex et de Shadow of the Tomb Raider peut-il bien travailler ? Babylon's Fall nous fera-t-il rêver et Life is Strange True Colors pleurer ?

L'événement numérique, sur YouTube et Twitch, durera approximativement 40 minutes nous dit-on. Il y a fort à parier que d'autres surprises s'inviteront à la fête. Mais pour s'en assurer, il faudra être présent devant son écran.