E3 2021 : Voici le planning complet, ou presque

Alors que, habituellement, les emplois du temps d'un E3 sont calés des semaines à l'avance et connus des professionnels et du public bien en amont,

L'E3 2021 démarre dans un peu plus d'une semaine maintenant. Il est plus que temps que l'événément virtuel organisé par l'ESA, étalé sur 4 jours, révèle ce qui attend les joueurs à qui les images des travées du Convention Center de Los Angeles doivent quand même un peu manquer.

Animé par Alex « Goldenboy » Mendez, Jacki Jing et Greg Miller, l'E3 2021 en direct promet bien entendu des conférences de presse, des panels, des livestreams prolongés, et des surprises avec des invités de marque.

Samedi 12 juin, la diffusion de la pré-émission commence à 19h00

L'E3 2021 débutera avec des conférences de presse d'Ubisoft et Gearbox Entertainment, ainsi qu'une session avec GamesBeat.

Dimanche 13 juin, la diffusion de la pré-émission commence à 17h45

La vitrine des jeux Xbox et Bethesda tant attendue de Microsoft aura lieu à partir de 19h00

Les fans peuvent également s'attendre à des présentations spéciales de SQUARE ENIX, du PC Gaming Show et du Future Games Show.

Warner Bros. Games & Back4Blood et 24 Entertainment seront également à l'honneur.

Lundi 14 juin, la diffusion de la pré-émission commence à 17h00

Parallèlement aux conférences de presse de plusieurs développeurs indépendants, des présentations de Take-Two Interactive, Mythical Games, Freedom Games, Razer et Capcom auront lieu tout au long de la journée.

Verizon et Intellivision seront également présentés, ainsi qu'une session avec VENN.

Mardi 15 juin, la pré-émission de diffusion commence à 17h00

Le dernier jour de l'E3 comprendra la programmation Nintendo Direct et Nintendo Treehouse : Live de Nintendo à partir de 9h PT / 12h HE.

BANDAI NAMCO, Yooreka Games et GameSpot organiseront également des événements ciblés.

La diffusion se terminera par la remise des prix lors de l'E3 2021 Awards Show.

On en connaissait déjà un bout et il reste encore pas mal de détails à préciser, sur les envergures des présentations de Bandai Namco ou Gearbox, par exemple. Mais c'est déjà un début. Ce n'est pas comme si tout le monde devait s'organiser et que cela donnait l'impression que c'est le chaos. Pardon ? Une pandémie qui frappe depuis plus d'un an et qui fait que les plans changent en permanence ? Jamais entendu parler.