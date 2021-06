Battlefield s'offre les services de l'ex-manager général de Call of Duty

Le mercato a cours aussi dans l'univers impitoyable du Jeu Vidéo. Dans un sursaut inattendu, Electronic Arts a annoncé avoir recruté dans ses rangs un ancien de la licence FPS d'en face.

À quelques jours de la première présentation officielle de Battlefield 2021, nos confrères d'IGN nous apprennent que Bydron Beede a été nommé vice-président senior et manager général de licence Battlefield. Il rejoint Vince Zampella

Chez Activision Blizzard de 2006 à avril dernier, il avait supervisé Destiny pendant 2 ans, avant de chapeauter tout ce qui avait trait à Call of Duty, participant à la stratégie et au lancement de la version mobile et de Warzone. Sa page LinkedIn indique qu'il a rejoint EA dans le courant du mois de mai.

Passage à l'ennemi

Comme nous avions pu le découvrir en avril dernier, la série de FPS de DICE met les bouchées doubles. L'épisode principal en cours de développement et qui va se présenter très bientôt est celui qui aura nécessité le plus de main d'oeuvre et un jeu mobile est également prévu pour 2022.

Pour lutter face à un nom qui en est à plus de 400 millions d'exemplaires écoulés depuis ses débuts et qui a réussi son passage sur mobiles et dans le monde du Battle Royale, autant aller chercher d'anciens soldats. Il semble acquis qu'il n'est pas là pour peigner la girafe, et le fait qu'il réponde directement à Vince Zampella, patron de DICE Los Angeles et créateur de Call of Duty, ça donne une idée de l'envie d'être le numéro sur le champ de bataille.