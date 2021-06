Horizon Forbidden West : Détails cachés, personnages... Les développeurs s'expliquent

Alors que personne ne sait plus trop quand sortiront la suite des aventures d'Aloy, Sony continue de braquer les projecteurs sur Horizon Forbidden West, et met à contribution les têtes pensantes de l'équipe pour répondre à certaines des questions laissées en suspens après la diffusion du dernier State of Play.

Nos confrères de Game Informer ont en effet eu la chance de pouvoir s'entretenir avec Mathijs de Jonge et Benjamin McCaw, respectivement réalisateur et directeur narratif du prochain jeu de Guerilla Games, en commençant par situer l'action de cette suite dans la chronologie de la jeune licence : Horizon Forbidden West se déroulera six mois après la fin du premier opus, et la fragilité de la biosphère a poussé Aloy vers l'ouest, ou plus exactement l'Ouest Interdit.

Un peu plus à l'Ouest

Les joueurs présents lors de la diffusion du quart d'heure de gameplay n'auront pas manqué de constater le retour d'Erend, qui continue d'afficher un style capillaire bien à lui, une raison qui ne suffit évidemment pas à justifier sa présence :

Erend est un personnage adoré des joueurs, mais aussi de l'équipe de scénaristes ! Il est drôle, il agit comme un grand enfant, mais il cache aussi une plus grande souffrance. Nous l'avons fait revenir car en plus de toutes ces raisons déjà évoquées, il occupe une place particulière dans l'histoire, et nous avions absolument besoin de liens qui renvoient au passé d'Aloy, pour qu'elle reste celle qu'elle était.

Sans surprise, McCaw promet qu'en plus du Golden Gate et de Lombard Street, de nombreux repères bien connus du continent nord-américains seront présents dans l'aventure, et il faut donc s'attendre à couvrir une sacrée distance, à pieds, ou à dos de dinosaure mécanique.

Anticipant sans doute le comparatif avec un certain Breath of the Wild, les responsables ont tenu à assurer que la mécanique de la paravoile "l'aile-bouclier" était dans leurs esprits dès le premier opus, sorti juste avant les aventures en monde ouvert de Link. Bah tiens.

En revanche, les détectives de l'extrême seront ravis d'apprendre que Guerilla Games a teasé une nouvelle machine amphibienne lors du long compte à rebours qui précédait le lancement du State of Play, et il ne vous reste donc plus qu'à revisionner les cinq heures de vidéo pour découvrir lequel (faites nous signe, hein)

Enfin, vous savez qu'un doute plane sur la date de sortie de Horizon Forbidden West depuis ce matin, et le réalisateur de Jonge a pris le soin de s'équiper des mêmes pincettes que son ex-boss Hermen Hulst :

Le développement se poursuit, mais nous traversons une curieuse période, et nous n'avons jamais achevé et livré un jeu dans ces circonstances. Nous réactualisons constamment notre planning, et nous voulons être sûrs de notre coup lorsque nous annoncerons la date de sortie.

Horizon Forbidden West est officiellement attendu sur PS4 et PS5 en 2021. Officiellement.