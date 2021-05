Horizon Forbidden West : Du gameplay PS5 dans un State of Play ce jeudi

On n'espérait pas que la suite du très apprécié Horizon Zero Dawn se pointe avant l'E3 2021. Mais Sony déjoue nos pronostics et prévoit de le montrer plus en détails cette semaine.

Ce jeudi à 23h00 sera diffusé un State of Play consacré à Horizon Forbidden West. Comme le révèle le réalisateur Mathijs de Jonge sur le PlayStation Blog, l'événement durera une vingtaine de minutes durant lesquelles ce sont 14 minutes de gameplay capturé sur PS5 qui seront proposées aux spectateurs. Un pré-show est par ailleurs prévu à partir de 18h00 sur YouTube et Twitch pour faire monter la sauce.

Cette présentation est le fruit d'un véritable effort de groupe et nous sommes ravis de vous dévoiler ce que nous vous avons concocté ! Que vous suiviez Aloy depuis Horizon Zero Dawn ou que vous découvriez tout juste ce monde incroyable, nous souhaitons célébrer avec vous cette étape et avons hâte de connaître vos moments préférés et vos réactions.

Vous pourrez bien évidemment suivre cela directement dans cet article le moment venu. Comme par magie.

Horizon Forbidden West est prévu pour cette année sur PS5 et PS4, jusqu'à preuve du contraire.