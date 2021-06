Dark Horse : L'éditeur de comics ouvre sa division jeux vidéo

Avec l'essor que le jeu vidéo a connu durant un peu plus d'un an, et l'investissement qui continue dans le secteur, comme l'explique un article passionnant du New York Times paru il y a quelques jours, certaines compagnies d'autres horizons songent à y s'intéresser sérieusement.

À voir aussi : TimeSplitters : La série est officiellement de retour, un nouvel épisode en chantier

Dark Horse Comics a annoncé l'ouverture de Dark Horse Games, sa division jeux et divertissements numériques. Comme l'explique Venturebeat, qui s'est entretenu avec le manager général Johnny B. Lee, la structure a des bureaux dans l'Oregon et à Shangai et compte créer des jeux développés en interne ou en collaboration avec des développeurs indépendants s'appuyant sur les nombreuses licences dont elle dispose.

Nous pensons que des partenariats clés avec les meilleures sociétés de jeux pour nos propriétés intellectuelles populaires sont la voie optimale pour créer la meilleure expérience de jeu pour les joueurs. DHG est en discussion active avec les plus grandes sociétés de jeux au monde pour développer des jeux avec nos IP qui seront publiés au cours des prochaines années et sur toutes les plateformes (mobile, PC, console et cloud). Les premiers jeux de société de DHG se concentreront sur le rafraîchissement des IP plus anciennes et moins établies en tant qu'IP de jeu de premier plan. DHG produira et publiera des projets multimédias en conjonction avec nos jeux. DHG est en discussion active avec les meilleurs studios de co-développement de jeux et de production de contenu au monde.

425 IPs

Fondée en 1986 par Mike Richardson et basée à Milwaukie, la compagnie au cheval noir a eu le temps de se forger un portfolio solide comme le diamant. Hellboy, Sin City, 300, The Mask, Aliens vs. Predator ou encore Umbrella Academy comptent parmi les 425 propriétés intellectuelles susceptibles de se voir adaptées. Et cela ne devrait pas tarder, Lee clamant que l'on verra un jeu AAA avec un héros Dark Horse dès le début 2022.

Il y a quelques jours, c'est Netflix, géant de la vidéo à la demande, qui confirmait du bout des lèvres, après la découverte d'une offre d'emploi, chercher à se positionner sérieusement dans le Jeu Vidéo. Il y a toujours de la place, pour peu que la qualité aille avec.