Netflix chercherait à s'impliquer davantage dans le Jeu Vidéo

Le gâteau du Jeu Vidéo se montrant toujours plus appétissant, les sociétés un tantinet gourmandes qui souhaitent s'en offrir une tranche sont de plus en plus nombreuses. Une incontournable plateforme de vidéo à la demande serait à la manoeuvre pour se créer un département vidéoludique digne de ce nom.

Netflix serait à la recherche d'un manager pour une division jeux vidéo. Le site The Information ainsi que Reuters ont tous deux eu vent d'une ambition nouvelle de la part du géant de la vidéo en streaming. Après avoir laissé quelques-unes de ses séries phares franchir la barrière du vidéoludique, il serait question d'occuper davantage le marché avec un modèle similaire à celui de l'Apple Arcade lancé en 2019.

Un système d'abonnement et de jeux exclusifs, donc. Mais sans publicités, semblerait-il. Et il vaut mieux des cadres qui savent comment s'y prendre, même si cela ne suffit pas toujours, n'est-ce pas monsieur Harrison.

Une évolution logique ?

Joint par Polygon, un représentant de la compagnie californienne a confirmé, d'une certaine manière, vouloir aller dans cette direction :

Nos membres apprécient la variété et la qualité de notre contenu. C'est pourquoi nous avons continuellement élargi notre offre - des séries aux documentaires, en passant par les films, les originaux en langue locale et la télé-réalité. Les membres aiment également interagir plus directement avec les histoires qu'ils aiment - à travers des émissions interactives comme Bandersnatch et You v. Wild, ou des jeux basés sur Stranger Things, La Casa de Papel et To All the Boys. Nous sommes donc enthousiastes à l'idée d'en faire davantage avec le divertissement interactif.

Voilà qui tranche avec les propos de Reed Hastings, le PDG, en 2019, expliquant vouloir rester dans le domaine de la série télévisée et des films et ne pas chercher à se lancer dans le jeu en streaming. Mais la compétition avec Fortnite pourrait finalement prendre une autre tournure. La pandémie de COVID-19 ayant quelque peu boosté le jeu vidéo...

Les abonnés au service savent que Netflix héberge des adaptations depuis un certain temps, de Castlevania à DotA : Dragon's Blood. Et la relation n'en est qu'à ses débuts, bien d'autres projets, comme une série d'animation Tomb Raider ou plusieurs projets Resident Evil sont attendus.