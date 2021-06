Nintendo Switch : La Switch Pro serait dévoilée dès demain, son prix en fuite ?

Si l'étau se resserre de plus en plus ces derniers mois sur l'arrivée potentielle, et en vérité quasi certaine, de la Nintendo Switch "Pro", les infos et autres fuites se font plus insistantes ces dernières heures. Certes, rien d'officiel n'a encore été annoncé, mais de nombreux insiders commencent a sortir le bout de leurs infos...

Pour tout vous dire, selon ces êtres décidément bien implantés dans notre charmant milieu, toujours aussi frileux quant aux ultimes fuites nucléaires vidéoludiques, la Nintendo Switch pro serait annoncé dès... demain jeudi 3 juin 2021. Information ou intoxication ?

En effet, selon Centro Leaks, une info de première main selon eux, et plus précisément une image,

We have received and verified a screenshot from a big retailer's internal system that shows a new Switch hardware-related listing will go live on June 4 (around midnight).



That's all we have for now, there's no other data / attributes in the listing right now. pic.twitter.com/fhEzNVORNn