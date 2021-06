Xbox Game Pass : Les premiers jeux de juin 2021 se découvrent

Chaque mois, Microsoft met à disposition des abonnés Xbox Game Pass et Game Ultimate de nouvelles raisons de jurer fidélité au programme. Juin démarre et voici que les premiers titres l'intégrant s'annoncent.

À voir aussi : Tell Me Why offert sur PC et Xbox

Si le Showcase E3 2021 du 13 juin doit très certainement nécessiter toutes les forces vives de l'entreprise, cela n'empêche pas Microsoft de continuer à alimenter le Xbox Game Pass comme il se doit.

Après la pléthore de jeux arrivés en mai, un peu de calme pour commencer juin. Ils sont quatre à rejoindre le programme de jeux à la demande, sur consoles, PC et via le Cloud.

Voici donc le programme de la première moitié du mois de juin 2021 :

1er juin

The Wild at Heart (Cloud)

3 juin

For Honor (Cloud et Console)

8 juin

10 juin

Darkest Dungeon (Cloud, Console et PC)

Bye bye

Une fois encore, il faut faire de place pour les copains qui passent. Alors certains jeux doivent prendre la poudre d'escampette. Le 15 juin, ceux-ci quitteront le catalogue du Game Pass :

Rappelons que le Game Pass coûte 9,99 euros par mois sur console et PC (premier mois à 1 euro) et que le Game Pass Ultimate, qui comprend l'abonnement Gold requis pour le multijoueur et permet de jouer sur téléphone mobile et tablette Android dans le Cloud, exige 12,99 euros par mois.