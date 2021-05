E3 2021 : Un Xbox & Bethesda Games Showcase prévu le 13 juin à 19h

Aaron Greenberg, le manager général du marketing Xbox, annonce un Xbox & Bethesda Games Showcase le dimanche 13 juin à 19h (heure française). L'événement se "concentrera essentiellement sur les titres des Xbox Game Studios, de Bethesda et de plusieurs créateurs partenaires du monde entier". OK, le rendez-vous est prix, même si je risque d'avoir piscine au même moment...

Dans le cadre de l'E3 2021, le bal des conférences et autres rencontres virtuelles au sommet continuent de faire florès. Cette fois, c'est Microsoft par l'intermédiaire du sémillant Aaron Greenberg, qui annonce un "showcase" que l'on imagine a priori "basique", concernant le deal entre Xbox et Bethesda, cette dernière étant désormais la propriété exclusive de la firme de Redmond.

Voici ce qu'en dit Aaron sur le programme des réjouissances :

Vous nous l'avez fait comprendre, vous êtes ravis d'avoir accueilli Bethesda dans la famille Xbox. Vous serez tout aussi heureux d'assister au Xbox & Bethesda Games Showcase, qui durera 1h30 et délivrera de nombreuses informations sur les jeux qui découleront de ce partenariat, sur les titres incroyables qui sortiront sur Xbox d'ici la fin de l'année, sur ceux rejoignant prochainement le catalogue du Xbox Game Pass, et bien plus encore.

Un événement à vivre évidemment les chaines Twitch ou Youtube de Xbox.

Xbox FanFest pour compenser

MAIS, en attendant de faire des évents en live (en chair et en os), Xbox organise cette année un Xbox FanFest numérique. Inscrivez-vous à l'adresse suivante : Xbox.com/FanFest pour en savoir plus.

Qu'est-ce qu'un Xbox Fanfest ? Simple :

"Les fans l'ont demandé, nous le leur offrons. Le FanFest Xbox consiste désormais en une combinaison d'événements physiques et numériques, de contenus, de tirages au sort, de produits, etc., en exclusivité. Nous avons hâte de permettre à davantage de fans d'intégrer la communauté Xbox. Inscrivez-vous au FanFest Xbox pour bénéficier d'exclusivités lors des événements, des promotions et d'une sélection d'expériences en ligne organisés rien que pour vous par Xbox."