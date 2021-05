The Dark Pictures Anthology House of Ashes présente son gameplay

Le troisième volet de la série de jeux d'aventure horrifiques de Supermassive Games pour le compte de Bandai Namco est toujours programmé pour cet année. Sans événements pour permettre de l'essayer, il se content de se montrer une première fois.

Après les fonds marins de Man of Medan et le village malsain de Little Hope, House of Ashes vous emmènera en Irak, en 2003. Le troisième volet de la Dark Pictures Anthology choisit pour cadre cet État du Golfe Persique et l'intervention d'une task force américaine, à la recherche d'armes de destruction massive, pour nous plonger dans une fable horrifique alimentée par un mythe ancien, celui de la Malédiction d'Akkad.

Akkad The Blues

La bande dont fait partie Rachel (Ashley Tisdale, High School Musical) va vite se trouver piégée dans un temple mésopotamien souterrain en lien avec Naram-Sin, un roi qui a contrarié les dieux et l'a payé très cher. Son antre abandonnée est peuplée de créatures assoiffées de sang et il faudra donc à votre groupe de survivants s'allier avec leurs ennemis irakiens pour espérer s'en sortir. Inspiré par Aliens, Predator ou encore The Descent, ainsi que des écrits de Lovecraft, en partilier Les Montagnes Hallucinées, ce volet devrait une fois de plus mettre le joueur dans l'inconfort, avec un monstre très flippant, et face à des décisions très difficiles. Contrôle de la caméra à 360° et usage d'une lampe torche promettent plus d'immersion que jamais, notamment en coopération locale ou online.

The Dark Pictures Anthology - House of Ashes est attendu sur PS5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One et PC.