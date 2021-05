Knockout City reste gratuit... jusqu'à un certain point

Sorti le 21 mai dernier et ayant déjà rassemblé plus de 2 millions de joueurs à travers le monde en quelques jours, le jeu de balle au prisonnier futuriste des développeurs de Mario Kart Live Home Circuit a décidé que sa période d'essai gratuite se prolongerait.

Knockout City est toujours jouable gratuitement. Le jeu de Velan Studios aurait dû être proposé à l'achat à partir de ce dimanche 30 mai, au prix de 19,99 euros. Mais il y a eu un twist inattendu. L'idée est désormais que vous pouvez progresser jusqu'au niveau 25 sans rien débourser. Ensuite, il vous faudra passer à la caisse pour le jeu complet.

Block Party is over, but new players to Knockout City can still start brawlin' for free!

If your friends are just joining us, they'll be able to play for free and level up to Street Rank 25 before purchasing the game. That's also enough game time to teach them to pass the ball. pic.twitter.com/aWjPjKS0ES