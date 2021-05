Microsoft Flight Simulator prend deux fois moins de place sur le disque dur

À mesure que les jeux font tomber notre mâchoire toujours plus bas, les espaces de stockage, eux, nous paraissent de moins en moins suffisants pour les héberger. Mais il arrive que le temps aide certains à prendre moins d'espace.

Microsoft Flight Simulator n'occupe plus désormais que 83 Go sur le disque dur de votre PC. La dernière mise à jour en date de la simulation d'Asobo, numérotée 1.16.2.0, ne se contente pas seulement d'apporter des correctifs et changements en termes de navigation, météo ou pilotage. Elle offre aussi un régime Comme J'aime à un titre pour lequel il était recommandé, sur Steam, de disposer de plus de 150 Go d'espace libre.

Nous avons effectué une optimisation pour le téléchargement initial complet du titre afin que le jeu de base ne pèse plus que de 83 Go au lieu de plus de 170 GB.

Les spécificités de cette optimisation resteront un mystère pendant un certain temps, mais l'on appréciera de pouvoir récupérer de quoi installer d'autres choses sans trembler des genoux. Bonheur de chaque instant pour les fans d'aéronautique ayant envie de survoler un monde virtuel au rendu super réel (voir notre TEST), Microsoft Flight Simulator devrait débarquer cet été sur Xbox Series X|S. Pour quel poids ? Chaque chose en son temps.