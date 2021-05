Two Point Campus fuite sur le Store Microsoft

Après Two Point Hospital, c'est un nouveau jeu du même tonneau qui a émergé sur le Store Microsoft (page dsiparue depuis), sans crier gare. Il s'agit de Two Point Campus un jeu de gestion / stratégie qui vous met au défi de créer et de diriger un campus universitaire assez ramenard.

Le Microsoft Store a en effet publié une page produit (disparue donc) sur ce jeu non encore annoncé officiellement et repéré par des espions à l'affût. Il s'agit donc de Two Point Campus, un jeu de gestion de type "universitaire" édité comme il se doit, par Sega développé par Two Point Studios.

Il est prévu selon la fiche de renseignement sur le Store de MS, sur Xbox One et PC (et sans doute aussi pour Xbox Series) a une daté indéterminée. Et comme Two Point Hospital est également sorti sur PS4 et Nintendo Swith, il est raisonnable, ma foi de penser que ce sera aussi le cas pour ce titre.

Dealez avec ceci

Pas mal de petites choses sont sorties du site en question, mais que nous n'allons pas lister totalement. On ne sait jamais.

Sachez juste que dans Two Point Campus, vous aurez à disposition pas mal de nouveaux outils créatifs pour vous aider à construire l'université de vos rêves. Il sera cette fois possible de construire des bâtiments en plein air tout en développant votre propre environnement de campus, avec de installations propres à un enseignement intense.

Entre les constructions de fondations ou le placement des arbres, vous pouvez construire l'université de vos rêves. Il est aussi possible de tracer des chemins avec de nouveaux outils faciles à utiliser, sans oublier d'égayer tout ceci avec des plantes de qualité ou encore positionner des bancs, des fontaines, des sculptures, des haies - même des palissades. La seule limite est votre imagination (et votre compte bancaire dans le jeu donc).

Pas de date de sortie prévue pour Two Point Campus, mais d'ici quelques jours nous en saurons certainement plus...