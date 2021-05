Unreal Engine 5 : Le Konami Code fonctionne, la preuve en vidéo

Pour peu que vous ayez un peu de kilomètres au compteur, vous savez déjà que le plus célèbre cheat code de l'industrie est partout : dans les villes, dans les campagnes, mais surtout caché un peu partout sur les sites Internet du monde entier. Encore plus fort : même l'Unreal Engine 5 y a pensé. Parfaitement.

À ceux qui ne jure que par la plastique, le nombre de polygones au centimètre carré ou la gestion accrue de l'éclairage, la première démonstration du nouveau moteur d'Epic Games il y a un peu plus d'un an n'aura pas manqué de ravir vos pupilles. Un tour de calendrier plus tard, l'Unreal Engine 5 est enfin passé entre les mains de certains développeurs grâce à un accès anticipé gratuit, un contact qui révèle son lot de surprises, bien loin des considérations techniques.

Lofteurs Up Up, Down Down

Le producteur Jon Terp, qui sévit sur le site FanGamer, a eu la bonne idée de vérifier si le célèbre Konami Code fonctionnait au sein de la première démo du moteur, un essai qui a évidemment été couronné de succès (sinon ne nous vous en parlerions pas, il faut savoir être logique, parfois) :

Apparently if you enter the Konami code in the @UnrealEngine 5 demo project the big robot dabs. Forever. 10/10 pic.twitter.com/o8eYHvPaKc - Jon Terp (@JonTerp) May 27, 2021

Épousant une certaine idée de la modernité, la manipulation que nous n'aurons pas l'outrecuidance de vous rappeler permet donc de voir le robot géant de la Vallée des Anciens effectuer un dab, ce mouvement que l'on réclamait il n'y a pas si longtemps aux politiques, histoire de voir à quel point ils étaient ringards.

La découverte a ainsi fait réagir l'ingénieur d'Epic Graham Wihlidal, ravit de son petit effet :

Ha ha, ils l'ont trouvé.

Ceux qui voudraient vérifier par eux-mêmes l'effectivité du Konami Code peuvent toujours se tourner vers les plans déjà mis en ligne sur le site Bluepintue. Les autres patienteront sans doute jusqu'à l'arrivée des premiers jeux exploitant L'Unreal Engine 5, parmi lesquels se trouvent déjà Dragon Quest XII The Flames of Fate ou Senua's Saga : Hellblade II.