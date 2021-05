L'Unreal Engine 5 en démonstration pour son arrivée en accès anticipé

Annoncée ce mardi 25 mai pour aujourd'hui, la NOUVELLE présentation du NOUVEAU moteur 3D de chez Epic Games a bien eu lieu. Avec tout ce qu'il faut pour plaire aux développeurs et faire rêver les ménagères.

C'est au Senior Technical Designer Chance Ivey et au producteur de la technologie Quixel Galen Davis qu'est revenue la présentation de l'Unreal Engine 5 partagée par Epic Games. Révélé il y a un an environ avec une démo technique qui avait su faire péter quelques cornées, le moteur est désormais accessible aux professionnels en accès anticipé gratuit. Très technique, la vidéo s'attarde sur les outils et les spécificités de ce monstre qui devrait permettre d'afficher des éléments au rendu fou très simplement.

Unreal Engine 5 est la prochaine évolution majeure d'Unreal Engine, repensée et améliorée pour la prochaine génération de jeux, de visualisations en temps réel et d'expériences interactives immersives. Il permettra aux développeurs et aux créateurs de jeux de tous les secteurs de réaliser du contenu et des expériences 3D en temps réel de nouvelle génération avec plus de liberté, de fidélité et de flexibilité que jamais.



Un saut générationnel dans la fidélité - UE5 ouvre de nouveaux niveaux de réalisme et de détails époustouflants grâce à des fonctionnalités telles que la géométrie virtualisée Nanite, l'illumination globale en temps réel Lumen et MetaSounds - un tout nouveau paradigme pour un rendu audio immersif. Vous pourrez donner vie à des expériences de jeu incroyablement immersives et réalistes.



Construisez des mondes plus grands - Avec la technologie de la génération actuelle, les jeux en monde ouvert et les projets de simulation atteignent rapidement les limites techniques de la taille du terrain et luttent avec les flux de travail de création et de streaming de plus en plus complexes nécessaires pour respecter les budgets de mémoire et de performances. Pour relever ces défis, UE5 introduit des flux de travail intégrés pour le partitionnement et le streaming de grands niveaux, tout en facilitant la collaboration entre plusieurs personnes travaillant dans le même monde virtuel. Avec UE5, vous aurez les outils nécessaires pour créer des mondes vraiment vastes que vos joueurs pourront explorer, en utilisant un contenu évolutif.



Conçu par des créateurs, pour des créateurs - Compte tenu de la taille et de la complexité des actifs et des projets de nouvelle génération, maximiser l'efficacité et minimiser le temps d'itération sont essentiels pour tous les rôles de l'équipe de projet - artistes, programmeurs, ingénieurs de construction, etc. UE5 introduit une nouvelle interface utilisateur recentrée, intègre davantage de flux de travail de conception et de création d'actifs dans l'éditeur pour réduire le besoin d'applications externes et propose de nouveaux outils pour travailler plus facilement avec des cibles telles que les consoles et les appareils mobiles.

Et rien de mieux que de belles images, capturées sur Xbox Series X et PS5, pour prouver ce qu'on avance. Il est question de découvrir une toute nouvelle démo technique dans ses moindre détails. Baptisé "Valley of the Ancient", cet exemple de projet permet encore d'admirer le système de gestion des micropolygones, Nanite, celui des éclairages globaux et dynamiques, Lumen, la façon dont les mondes ouverts devraient se révéler moins complexes à créer, les animations plus faciles à implémenter et l'application d'une grande flexibilité. Et encore une fois, c'est très beau.

Et pour vérifier le bond en avant de l'interface, ce sera à ce que cela intéresse de s'y pencher.