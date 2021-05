CD Projekt RED : Accusé de harcèlement moral, le réalisateur de The Witcher 3 s'en va

Il y a toujours du mouvement chez le développeur de Cyberpunk 2077. Si depuis décembre on évoquait principalement ce dernier et son état catastrophique sur PS4 et Xbox One, cette fois, c'est côté humain qu'il faut jeter un oeil.

Konrad Tomaszkiewicz a quitté CD Projekt RED, a-t-on pu apprendre par Jason Schreier. Le journaliste de Bloomberg a, grâce à son réseau d'espions, pu découvrir que le départ du vice-président du développement du studio polonais, qui a débuté en tant que testeur junior sur The Witcher, était lié à des accusations de comportement toxique.

Le vent du changement

Le réalisateur de The Witcher III : Wild Hunt, frère de Mateusz Tomaskiewicz, quest designer de Cyberpunk 2077, était sous le coup d'une enquête interne depuis plusieurs mois. Plusieurs employés l'avaient accusé de harcèlement moral. S'il a été reconnu non-coupable des faits qui lui ont été reprochés, il a préféré partir pour ne pas envenimer les choses.

Dans un e-mail interne que Schreier s'est bien entendu procuré, il s'excuse d'avoir pu causer du tort ou fait ressentir "de la peur, du stress ou de l'inconfort" à ses collaborateurs. Tomaskiewicz ajoute qu'il continuera à travailler sur lui-même, et que si changer de comportement sera long et difficile, il n'abandonnera pas. Toujours selon le journaliste américain, il devait avoir un rôle important dans le développement du prochain jeu de la série The Witcher. Quelles conséquences sa démission aura-t-elle sur la production à venir ? Dieu seul le sait. Et peut-être Traz, aussi.