Cyberpunk 2077 : À quand le retour sur le PlayStation Store PS4 ?

La climatisation a marché à fond pour le joueurs PS4 et Xbox One qui ont décidé de se lancer dans Cyberpunk 2077 à son lancement. Aussi laid qu'injouable sur ces supports, le RPG de CD Projekt RED a depuis tenté de rectifier le tir. Mais cela n'a pas encore suffi pour qu'il soit à nouveau en vente sur le PlayStation Store.

À voir aussi : Cyberpunk 2077 : Les bonus des membres de CD Projekt RED dévoilés, qui veut des millions ?

Pour le moment, Sony n'a pas l'intention d'ouvrir à nouveau les portes du PlayStation Store PS4 à Cyberpunk 2077. Le jeu n'y est plus en vente depuis le 18 décembre dernier et le patron du groupe CD Projekt, Adam Kiciński, n'a pas encore de bonne nouvelle à donner, comme il l'a expliqué durant une rencontre avec les investisseurs ce mardi 25 mai :

Malheureusement, je n'ai pas de nouvelles informations à ce sujet. Nous sommes toujours en discussion. Le jeu s'améliore avec chaque patch, il y a un progrès visible, mais comme nous l'avons dit, la décision appartient exclusivement à Sony, nous attendons donc les informations concernant leur décision de ramener ce jeu. Jusque-là, je ne peux rien vous dire de plus.

On rappelle que plusieurs mises à jour majeures et correctifs sont parus depuis la sortie le 10 décembre dernier, et qu'il semblerait que la version de génération précédente se porte un peu mieux. Reste que sur PS4 et Xbox, on ne peut pas dire que le travail d'optimisation soit derrière les développeurs. Si tant est qu'ils ont réellement l'espoir d'aboutir à des réparations qui satisferont tout le monde, trouveront l'équilibre entre performances et fluidité. Voilà probablement pourquoi, avec le fait qu'il y avait eu une certaine incompréhension concernant les remboursements, Sony campe sur ses positions

Peut-être faudrait-il se faire une raison, et comprendre que l'expérience idéale se trouve sur un gros PC. Et probablement sur PS5 et Xbox Series X|S, où Cyberpunk 2077 est attendu pour la deuxième moitié de l'année. Au moins, là, c'est sûr, il sera de retour sur le PlayStation Store.

[Source]